Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İzmir'deki zararlar en kısa sürede telafi edilecek​

İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra. Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu diye konuştu.

Bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir vatandaş, Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz.

Öte yandan, site bekçileri ve itfaiye ekipleri vatandaşların araçlarını kurtarması için uyarılar yaptı. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

İzmir'deki sağanak felaketinin boyutu havadan görüntülendi: Vatandaşlar 'önlem alınmıyor, hepsi yalan' diye isyan etti

İzmir'de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış, kenti savaş alanına çevirdi. Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Buca ilçesinde de bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü. Karşıyaka'da ise deniz taştı, felaketin boyutu havadan görüntülendi. Bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye isyan etti.