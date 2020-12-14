Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İzmirdeki zararlar en kısa sürede telafi edilecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İzmir'deki zararlar en kısa sürede telafi edilecek​

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İzmir'deki zararlar en kısa sürede telafi edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili, "İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. İlgili birimlerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zararlar en kısa sürede telafi edilecek. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

İzmir'deki sağanak felaketinin boyutu havadan görüntülendi: Vatandaşlar 'önlem alınmıyor, hepsi yalan' diye isyan etti
FOTOĞRAF 11
Title
İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağmur ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.
Title
Taşan sular nedeniyle park, bahçeler ve site otoparkı sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel suları kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.
Title
Öte yandan, site bekçileri ve itfaiye ekipleri vatandaşların araçlarını kurtarması için uyarılar yaptı. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Title
Bazı vatandaşlar yaşanan bu durumdan dolayı belediyeye tepki gösterirken, ekipler su tahliye çalışmalarını hızlandırdı.
Title
Bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir vatandaş, Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz.
Title
Burada oturan insanların birçoğu zamanında ev almış, birçoğu emekli. Görüyorsunuz şu otomobilin halini.
Title
İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra. Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
İzmir'deki sağanak felaketinin boyutu havadan görüntülendi: Vatandaşlar 'önlem alınmıyor, hepsi yalan' diye isyan etti
İzmir'de 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış, kenti savaş alanına çevirdi. Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Buca ilçesinde de bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü. Karşıyaka'da ise deniz taştı, felaketin boyutu havadan görüntülendi. Bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Hiçbir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye isyan etti.


İzmir'de deniz taştı, sel suları vatandaşları mahsur bıraktı
OYNAT 00:58
İzmir'de deniz taştı, sel suları vatandaşları mahsur bıraktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı. İzmir'in Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.
Abone Ol Google News
Gövde kaynağını Erdoğan yapmıştı

Gövde kaynağını Erdoğan yapmıştı

​Yeni Nesil Fırtına Obüs'ü seri üretime geçiyor.
Kaftancıoğluna röntgen davası

Kaftancıoğlu'na 'röntgen' davası

Altun'un evinin görüntülenmesi soruşturması büyüyor.
P-72 Deniz Karakol Uçağı görevine başladı

Gözyaşlarına <br>hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

​Yılmaz hoca hastane önünde duygusal anlar yaşadı.

İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

​İBB yönetimini tarafından meclis gündemine getiriliyor.
Yüzde 59'la yeniden cumhurbaşkanı

Yüzde 59'la yeniden cumhurbaşkanı

​Türkiye dostu Afrikalı liderin yemin törenine Çavuşoğlu gidiyor.

​Millilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.