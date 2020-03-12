Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin düzenlenen ve 5 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor. Satır başları şöyle:

Koronavirüse karşı Türkiye olarak etkin ve başarılı mücadele verdik. İlgili birimlerimizin tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu tedbirler kararlı bir şekilde uygulandı ve bundan sonra da devam edecek.

Sağlık, eğitim, turizm, ekonomi alanlarında başarılı bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete kapılmadan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde dinlemek suretiyle bu süreci atlatmak mümkündür.

Sayın bakanımız da ifade etti, sorun küresel ama mücadele ulusal. Bu salgının seyrini izlerken atabileceğimiz adımlarla ilgili değerlendirmeleri, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini vatandaşlarımızın dikkate alması büyük öneme haizdir.

Okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir.

Üniversitelerimizle 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak.

OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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Spor faaliyetleri seyircisiz gerçekleşecek

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Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum.

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi imzalandı. Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerin yurt dışına çıkması izne tabi olacaktır.

Vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışı gündeme alındı. Tavsiyemiz fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri, ertelemeleridir. Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Dünyadaki tabloya baktığımızda Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu netice verdiğini görüyoruz. Panik havası yaratmadan, rehavete de kapılmadan bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın genç, yaşlı, öğrencisiyle bu tavsiyeleri dikkatle hayata geçirmeleri önem arz ediyor. Konularla ilgili bakanlık, başkanlık, kurumlarımızın sürecin akışına göre dönem dönem farklı bilgilendirmeleri olabilir. İhtiyaç hasıl olduğunda bu açıklamaları kendileri yapacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

FOTOĞRAF 10 İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı. Maskelerin tanesi 8 liradan satılırken kimi vatandaş metrobüse binmeden maske aldı kimi vatandaş ise fiyatı yüksek buldu. Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü. İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü. Toplu taşımayı kullananların arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. İstanbul'dan koronavirüs manzaraları Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.

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