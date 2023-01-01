Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Eyleme izin verilmesi İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu eyleme izin verilmesini "Nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesi" olarak değerlendirdi.
"Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz." açıklamasında bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir."