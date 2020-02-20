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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Irkçılık kolektif bir kanserdir, Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya'da aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının çaba göstermesini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir" değerlendirmesinde bulundu.

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