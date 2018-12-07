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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jeffrey'i ile 'Münbiç'i görüştü - Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jeffrey'i ile 'Münbiç'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. ABD'nin Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç yol haritasındaki iş birliğinin Fırat’ın doğusundaki alanlarda da uygulanması için ortak çalışılması gündeme geldi.

IHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’i kabul etti.

Görüşmede Münbiç yol haritasının ivedilikle uygulanması konusunda mutabakata varıldı ve yıl sonuna kadar somut bir ilerleme sağlamanın önemi kaydedildi. Münbiç yol haritasında izlenen işbirliğinin Fırat’ın doğusunda kalan diğer alanlarda da uygulanması için ortak çalışma yapılması gündeme geldi.

Geçen ay İstanbul’da düzenlenen Suriye Dörtlü Zirvesi’ndeki başarının vurgulandığı görüşmede Suriye konulu işbirliği toplantıların sıklığının arttırılması gereği ifade edildi. Suriye’de siyasi sürecin hızlandırılması ve kalıcı çözüm için gerekli zeminin oluşturulması konusunda fikir birliği ortaya konuldu.

Görüşmede Türkiye’nin terör örgütü PYD/YPG konusundaki net duruşu ifade edilirken, Türkiye sınırında hiçbir terör unsurunun varlığına müsaade edilmeyeceği kararlılıkla vurgulandı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyet de yinelendi.

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