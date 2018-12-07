Bakan Akar: ABD gözlem noktalarından vazgeçmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti. Genel olarak Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat’ın doğusu, İdlib ve Münbiç’te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı görüşmede, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Akar ayrıca, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini hatırlattı.