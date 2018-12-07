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ANKARA

Bakan Hulusi Akar'dan gözlem noktası ve YPG/PKK açıklaması

Bakan Akar: ABD gözlem noktalarından vazgeçmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı görüşmede, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti. Genel olarak Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat’ın doğusu, İdlib ve Münbiç’te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı görüşmede, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Akar ayrıca, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini hatırlattı.

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