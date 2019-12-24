Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kanal İstanbul devlet projesidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor https://t.co/RgRHbI80Pf — Yeni Şafak (@yenisafak) December 24, 2019

Sözcü Kalın'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İdlib'deki durum kritik bir şekilde devam ediyor. En son geçtiğimiz ağustos ayında bir ateşkes daha yapıldı, ancak son haftalarda rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Bizim bir heyetimiz Moskova'daydı, Rus tarafı 24 saat içinde çatışmaların durdurulması konusunda çalışıldığını ifade ettiler. Rusya'dan ateşkes talep ettik. İdlib'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorundur.

İdlib'de saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu.

Rejim saldırılarının durdurulmaması halinde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak.

Hafter'e paralı asker desteği Libya'daki süreci sabote etmektir. Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz. Zor günlerinde Libya halkının yanında olacağız. Libya Meşru hükümetinin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir.

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Uluslararası toplum Hafter'e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz.

Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz.

ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz.

Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak.

Değerli konut vergisiyle alakalı bir yıllık erteleme söz konusu olabilir.

Kanal İstanbul projesi, İstanbul'un boğaz trafiğini rahatlatacak. Bu bir siyasi partinin ya da belediyenin projesi değil, devlet projesidir. Bununla ilgili tüm değerlendirmeler yapıldı, yapılmaya devam edilecek.

Yapılmasının İstanbul'un 30 yıllık gelişmesi açısından katkı sağlayacağı görülüyor. Yeni imkanlar sunacak bir projedir. Trafiği de rahatlatacak. Nüfusun da daha dengeli dağılmasını sağlayacak bir projedir.

'Bu projeyi yaptırmayız' gibi engellemeler çok anlamlı gelmiyor. Cumhurbaşkanımız bu projeye inanıyor.

Montrö'yü tartışmaya açmayız. Bunun tabi belli şartları var. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö'yü ortadan kaldıracak bir proje değildir.

Fırat'ın doğusunda YPG/PYD'yi 30 km'nin dışına çıkarma dışındaki tüm angajmanlar, terör örgütü ile doğrudan ya da dolaylı olarak destek vermektir. Rus tarafına çağrımızı yeniliyoruz.

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İçişleri Bakanlığımız rüşvet tartışmasıyla ilgili bir görevlendirme yaptı. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması kamu yararınadır. Ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Kimse kanun üzerinde değildir. Bu tür iddialar varsa bunlarla ilgili her zaman İçişleri Bakanlığı, savcılık harekete geçmelidir. Geçmişte AK Parti belediyeleriyle ilgili de soruşturmalar yapılmıştır. Buradaki temel prensip de kimse kanunun üzerinde değildir."

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