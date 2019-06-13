Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye ile ilgili, "Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık sisteminin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesiyle ilgili önemli konuların altını çizdiği, bakanlıklarımızın attığı adımların adımlarına işaret ettiler. Özellikle kur, faiz, enflasyon üçgeninde oluşturulmaya çalıştırılan baskılara karşı hem kurumlarımızın hem de özel sektörün birlikte hareket ettiğinin altını çizdiler. ABD ile S-400 ve F-35 konusu gündeme geldi. Terörle mücadele ve ülkemizin iç ve dış güvenliği konusundaki koordinasyon etraflı bir şekilde ele alındı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil Irak ve Suriye'deki mücadelemiz örgütlü ve kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediliyor. Seçimi de gözönüne alarak terör örgütünün eylemleriyle ilgili birimlerimiz teyakkuz halinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'den kaynaklanan güvenlik sorunlarına işaret ettiler. Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek, bölgede alan kazanmak amacıyla saldırılara son verilmesi açısından ilgili birimlerimize ve Rusya'ya bilgi verilmiştir. Bundan sonra da gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir.

"360 DERECELİ BİR DIŞ POLİTİKAYI TAKİP EDİYORUZ"

Çevremizde yaşanan gelişmeler ele alındı. Amerikan Dış Savunma Bakanlığı'nın, Savunma Bakanlığımıza yaptığı mektup çerçevesinde devam eden birtakım tartışmalar var. Bölgesel, küresel belirsizlik, kaos ve gerilim ortamında bu ortamı teşvik eden siyasi yaklaşımlar karşısında Türkiye huzurun, istikrarın, barışın olduğu bir dış politikayı izlemektedir. Ulusal çıkarlarımızı esas alan bir dış politika izliyoruz. Bunun için 360 derece perspektifinden olaylara bakıyoruz. Biz sıfır toplamlı bir dış politikamız sözkonusu değil. Hala dünyayı sıfır toplamlı okumaya çalışanlar, Türkiye'nin NATO'daki statüsünü tartışmaya açmaktadırlar. Biz tamamen kendi ulusal çıkarlarımız çerçevesinde herkesle karşılıklı saygı ve çıkar ilişkileri temelinde kapsamlı ilişkileri hedefliyoruz. S-400, F-35, Patriot meselesi Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için atılan adımlardır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz.

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"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YARIN DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK"

Suriye'deki hadiseler de, Libya'da, Sudan'da, Ortadoğu'da yaşananlar da elbette bizi yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaptığı temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yarın Tacikistan'da dünya liderleriyle sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri olacak. Özellikle Rusya, Çin, Hindistan'ın katılması önemli. Bu da Türkiye'nin o bölgelerdeki çıkarlarını koruma anlamında önemli bir fırsat teşkil etmektedir.