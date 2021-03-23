Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD ulusal güvenlik danışmanından S-400 görüşmesi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD ulusal güvenlik danışmanından S-400 görüşmesi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD ulusal güvenlik danışmanından S-400 görüşmesi
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı.

S-400 ve F-35 konusunda ortak çaba vurgusu

Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde ilerlemesi gereğinin altı çizilen görüşmede, iki ülke arasında anlaşmazlık unsuru olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

  • PYD/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör gruplarına karşı, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği noktasında Türkiye'nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edilirken, Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi beklenen bir dönemde, sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güvenoyu almasıyla birlikte siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan memnuiyet dile getirildi.

Görüşmede ayrıca küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

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