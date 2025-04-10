Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay, İskender Pala, ve Ümit Meriç; Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na Kemal Sayar ve Hayati İnanç; Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na Akif Çağatay Kılıç; Ekonomi Politikaları Kurulu'na Dr. Nurettin Canikli atandı.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay, İskender Pala, ve Ümit Meriç; Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na Kemal Sayar ve Hayati İnanç; Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na Akif Çağatay Kılıç; Ekonomi Politikaları Kurulu'na Dr. Nurettin Canikli atandı.
Yeni Şafak yazarları Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda
Erdoğan tarafından tevdi edilen atama kararlarına göre Yeni Şafak yazarı Ali Saydam Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na, Ramazan Bingöl ise Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'na atandı.