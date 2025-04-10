Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay atandı

Karara göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay, İskender Pala, ve Ümit Meriç; Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'na Kemal Sayar ve Hayati İnanç; Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na Akif Çağatay Kılıç; Ekonomi Politikaları Kurulu'na Dr. Nurettin Canikli atandı.