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Atama kararları Resmi Gazete’de

Atama kararları Resmi Gazete’de

00:2315/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan; Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsa Tekpınar atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan; Irak İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Çavuşoğlu, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser Torun, Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen Evcit, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun Yücekök, Türk Dünyası Teşkilatları İle Soydaş Ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey Yılmazsoy, Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce Kumrulu, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tunçer, Uluslararası Ekonomi Politikaları Ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl Cemali Doğan, Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem Mıngan, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar Tansu Seçkin, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz, Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Reyhan Özgür atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine Sevda Altunoluk atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Başmüfettişliklere atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sivas İl Müdürlüğüne Mustafa Bandırmalı atandı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Mehmet Günay atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İpşir görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Cıvan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Durkan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Aldemir, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Atanur Karadağ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Mustafa Karakoyun, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Sakarya Bölge Müdürlüğüne Yunus Ekşi atandı.



#Resmi Gazete
#Atama
#Recep Tayyip Erdoğan

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