Ticaret Bakanlığı, tekstil, ayakkabı ve benzeri ürünlerde kullanılan hayvansal kökenli maddelerle ilgili yeni bir düzenleme getirdi. Artık bu tür ürünlerde hangi hayvandan elde edildiği bilgisinin etiket veya ambalaj üzerinde açıkça belirtilmesi şart olacak. Yeni uygulama, 2 ay içerisinde yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde açık ve anlaşılır bilgilendirme zorunluluğu getirildi.
Etikette yazmak zorunda
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bunların hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilgi tüketicilere bildirilecek.
Söz konusu bilgiler ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden belgede yer alacak.
Türkçe yapılması zorunlu
Uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması zorunlu olacak.
Söz konusu düzenleme, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.