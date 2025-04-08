Yılda yaklaşık 700 bin ton süt işleniyor: Türkiye'nin en iyi peynirleri burada hazırlanıyor

Kent genelinde peynir üretiminin artarak devam ettiğini ve kapasiteyi de artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bozan, şöyle konuştu:





"Kars'ta 58 süt işleme tesisimiz bulunmakta, bunun 40 tanesi sanayi bölgesinde hizmet vermektedir. Yılda yaklaşık 680 bin ton süt işlenmektedir. Bu tesislerde bunun 350 bin tonu kaşar ve gravyer yapımında kullanılmaktadır. Yılda yaklaşık 18 bin 100 tona yakın kaşar üretimi var. Aslında kapasitemiz 100 bin ton. Yüzde 100 kapasiteyi kullanamama nedenimiz coğrafi şartlar...