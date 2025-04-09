Milli ve tabiat parklarını bayramda 2 milyona yakın kişi ziyaret etti

"49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı, 59 ulusal ve 58 mahalli önemi bulunan sulak alan olmak üzere 677 korunan alanımızda, 2024'te toplam 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza atmıştık. İnşallah yeni rekorlara imza atmak için tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları inşa etmek üzere yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin sahip olduğu bu güzellikleri kararlılıkla koruyup geliştirirken ziyaretçilerin korunan alanlardan en iyi şekilde yararlanmaları da önde gelen arzumuzdur. Bu minvalde, korunan alanlarımızı geleceğe taşıma gayretimizde bizlere destek olan ve yalnız bırakmayan aziz milletimize teşekkür ediyorum"