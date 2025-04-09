Milli ve tabiat parklarını bayramda 2 milyona yakın kişi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarını, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil süresince 1 milyon 921 bin 91 kişi ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarını, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 921 bin 91 kişi ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan bayram tatilinde vatandaşların tercihleri, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğundaki tabiat parkları ve milli parklar oldu. Ülke genelindeki korunan alanları, söz konusu tarihlerde 1 milyon 921 bin 91 kişi ziyaret ederken 214 bin 269 ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Tabiat Parkı, listenin başında yer aldı. Listede ikinci sırayı Marmaris Milli Parkı 196 bin 941 ziyaretçi sayısıyla alırken, üçüncü sırayı ise Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı 167 bin 376 ziyaretçi sayısıyla elde etti.
Ziyaretçi sayıları bakımından öne çıkan diğer korunan alanlar ise Beyşehir Gölü Milli Parkı (150 bin 342 kişi), Beydağları Sahil Milli Parkı (90 bin 378 kişi), Akyokuş Tabiat Parkı (88 bin 460 kişi), Ayvalık Adaları Tabiat Parkı (73 bin 481 kişi), Şamlar Tabiat Parkı (60 bin 152 kişi), Munzur Vadisi Milli Parkı (47 bin 175 kişi) ve Turgut Özal Tabiat Parkı (33 bin 44 kişi) oldu.
Korunan alanlara gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına, sürekli ziyaretçileri memnun edecek yeni projeler geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: