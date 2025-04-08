2025’in ilk çeyreğinde 1.7 milyar dolarlık ihracat

2025 yılının Mart ayında, savunma ve havacılık sektörlerinde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 gibi rekor bir artış göstererek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara ulaştı. İlk üç aylık toplam ihracat ise, yüzde 72 artışla 1.7 milyar dolar seviyesine çıktı.

STRATEJİK İHRACAT YAKLAŞIMI

Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarının ardında geniş, nitelikli ve dinamik bir ekosistemin, sahada kendini ispatlamış sistemlerin ve yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanan stratejik bir yaklaşımın bulunduğunu vurguladı.

“Türkiye artık devler liginde önemli bir aktör konumundadır. Yerli ve millî sistemlerimiz, entegre alt sistemlerimiz ve müşterek çalışabilirlik özelliğine sahip ürünlerimizle sadece belirli coğrafyalara değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapar hâle geldik” diyen Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen uluslararası iş birliği çalışmalarının da bu büyümede etkili olduğunu belirtti.

Ayrıca, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik hızlı geri bildirim mekanizmaları, sürdürülebilir bakım-onarım ve entegre lojistik destek hizmetlerinin de ihracat başarısının temel taşlarını oluşturduğunu ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın önümüzdeki dönemde hem büyük firmaları hem de sektörün omurgasını oluşturan KOBİ’leri kapsayan ihracat politikalarını sürdüreceğini belirten Görgün, ihracat yapan şirket sayısını artırmayı ve ihracatı sektör için bir sürdürülebilirlik unsuru hâline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.







