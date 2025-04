Evlenecek çiftler için yeni nesil uygulama: Artık iki saat sürecek

'HER İKİ TARAFIN DA KAZANABİLECEK OLDUĞU BİR PROJE'





Hayata geçirilen formül ile her iki tarafın da kazançlı çıktığını belirten Sönmez, "Her iki tarafın kazançlı olduğu bir formül bu. Gelinle damadımız, normal düğün formatında içeriye giriyorlar, misafirlerini karşılıyorlar. Akabinde pasta merasimi, takı merasimi yapılıyor. Takı merasiminden sonra misafirlerini uğurluyorlar, ama vakit yeter ise 2 saatlik zaman zarfında küçük bir eğlence isterlerse de onu yapabiliyoruz. Sonuç itibariyle, her iki tarafın da kazanabilecek olduğu bir proje. İstanbul pilot bölge olarak uyguladık. Mutlaka bu Türkiye'nin diğer illerine de şiar edecektir...