|
Gündem

Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, sağlık ve arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesi Kahramanmaraş'a getirdikten sonra dönüşte 6 depremzedeyi Ankara'ya taşıdı.

20:11 . 7/02/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanlığına ait uçak

Cumhurbaşkanlığına ait uçak

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

Ankara'dan sağlık ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçaklardan biri, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi.

Uçak, ambulanslarla getirilen 6 yaralıyı Ankara'ya götürmek üzere yeniden havalandı.

Kahramanmaraş Havalimanı'ndan havalanan uçakla depremde yaralanan 6 kişi, Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralılar teşekkür etti

Yaralılardan 52 yaşındaki Mehmet Zor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi.

Zor, 8 katlı binanın deprem enkazından yaklaşık 6 saat sonra ekiplerce kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür iyiyim, Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Depremzedelerden Kırgızistanlı Akmaral Baryktabasova ise kendisinin ve annesi Gulzade Baryktabasova'nın depremde yaralandığı ifade ederek, "Bizi uçakla naklettikleri için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Baryktabasova, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakillerinin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Depremde vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 yaşındaki Suriyeli Mustafa Şeyh, Ramazan Arıkcan ve Ali Ölmez de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla aynı hastaneye sevk edildi.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı
#depremzede
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı
Enkaz altında yaşam mücadelesi 40 saat sürdü: Aysima'dan güzel haber geldi
Yüzlerce kişi depremzedeler için seferber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave uçuş azaltması yapılacak
Afet bölgesinde iletişim sıkıntısı çeken vatandaşlardan Turkcell'e: Uçan baz istasyonlarınız nerede?
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Depremzedeler için üç ilde barınma imkanı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.