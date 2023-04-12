'Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'nun oyunu ifşa oldu: Adıyaman'a saati 12 bin dolar olan özel uçakla gitti

Asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaralar . Depremin yaralarını sarmak için ilk günden beri bölgedeki mücadelelerini sürdüren ve bu kapsamda Hatay'da bir iftar programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Bizden bir isteğin var mı?" sorusuna yanıt veren kız çocuğu "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bakan Koca'nın yoğun ilgi gösterdiği kızla yaşadığı diyalog duygu dolu anlar yaşattı.