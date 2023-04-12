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'Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'nun oyunu ifşa oldu: Adıyaman'a saati 12 bin dolar olan özel uçakla gitti

Cumhurbaşkanlığı uçakları üzerinden başlattığı algı operasyonunu sürdüren Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosu ifşa oldu. "16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım" sözleriyle seçmenleri üzerinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosunu ifşa eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İşte takiye tam olarak budur." ifadelerini kullandı.

22:49 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Seçmenlerini etkilemek için "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok." sözleriyle algı operasyonuna girişen Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı uçakları üzerinden yürüttüğü algı operasyonunu bir kez daha ısıtarak gündeme getirdi.

Destekçilerinin nabzını yoklamak için ara ara 'cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' oyununa girişen Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır." sözleriyle tiyatrosunu sürdürmek istedi.

"İşte takiye tam olarak budur"

Ancak 'uçak oyunu' oynayan Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

CHP liderinin tiyatrosunu açığa çıkaran isim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun tiyatrosunu, "İşte takiye tam olarak budur!" sözleriyle duyuran Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!"



Mustafa Destici Erkan Baş'a neden 'Tito artığı' dediğini canlı yayında açıkladı: PKK ve DHKP-C ile kol kola siyaset yapıyor
Mustafa Destici Erkan Baş'a neden 'Tito artığı' dediğini canlı yayında açıkladı: PKK ve DHKP-C ile kol kola siyaset yapıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için kullandığı, "Tito artığı" ifadelerinin ırkçılık olarak algı malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Kendisinin inancı gereği ırkçılığa karşı olduğunu vurgulayan Destici, "İsmi geçen şahsiyetin PKK terör örgütüyle, PKK'nın siyasi partisiyle, sadece PKK'yla da değil DHKP-C ve sol aşırı örgütlerle iç içe olduğunu görüyoruz. Tito kim? Yugoslavya'da 27 yıllık baskıcı, zalim bir rejimin kurucusu. Marksist, Leninist dinsiz bir anlayışı getirdi bütün milletleri yok etti. Tito artığı derken zihniyetin uzantısından bahsediyorum." diye konuştu.


#özel uçak
#Kemal Kılıçdaroğlu
#cumhurbaşkanlığı
#uçakları
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