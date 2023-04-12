'Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'nun oyunu ifşa oldu: Adıyaman'a saati 12 bin dolar olan özel uçakla gitti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a özel uçakla gittiği ortaya çıktı.
Seçmenlerini etkilemek için "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok." sözleriyle algı operasyonuna girişen Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı uçakları üzerinden yürüttüğü algı operasyonunu bir kez daha ısıtarak gündeme getirdi.
Destekçilerinin nabzını yoklamak için ara ara 'cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağım' oyununa girişen Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır." sözleriyle tiyatrosunu sürdürmek istedi.
"İşte takiye tam olarak budur"
Ancak 'uçak oyunu' oynayan Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.
CHP liderinin tiyatrosunu açığa çıkaran isim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.
"Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!"