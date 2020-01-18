Cumhurbaşkanlığından Berlin Zirvesi açıklaması

Devlet Bahçeli: Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika töreninde konuştu. Bahçeli, 'Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esad'la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP ile beraber Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar ve gitsinler bir daha da gelmesinler.' diye konuştu.

