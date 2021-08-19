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POLİTİKA

Cumhuriyet Gazetesi darbeci generallere sahip çıktı: Yıllarca hizmet etmişlerdi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderilmişti. Cumhuriyet Gazetesi, zulmün simgesi olmuş bu isimlere sahip çıktı. “Yıllarca hizmet etmişlerdi: 28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülecek!” diyerek darbeci generalleri savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet Gazetesi darbeci generallere sahip çıktı: Yıllarca hizmet etmişlerdi
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28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilen, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan Bodrum Adliyesi'ne teslim oldu. Gün içinde 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı verilmişti. Emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na da yazı gönderildi.

Zulmün simgesi olmuşlardı

Algı operasyonları ve Türkiye düşmanlığıyla her daim yalan haberlere imza atan Cumhuriyet Gazetesi, darbeci generallere sahip çıktı. 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderilmişti. Gazete, zulmün simgesi olmuş bu isimlere sahip çıktı. “Yıllarca hizmet etmişlerdi: 28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülecek!” diyerek darbeci generalleri savundu.


28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi
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28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

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