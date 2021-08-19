Cumhuriyet Gazetesi darbeci generallere sahip çıktı: Yıllarca hizmet etmişlerdi

28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilen, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan Bodrum Adliyesi'ne teslim oldu. Gün içinde 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı verilmişti. Emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na da yazı gönderildi.
Zulmün simgesi olmuşlardı
Algı operasyonları ve Türkiye düşmanlığıyla her daim yalan haberlere imza atan Cumhuriyet Gazetesi, darbeci generallere sahip çıktı. 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderilmişti. Gazete, zulmün simgesi olmuş bu isimlere sahip çıktı. “Yıllarca hizmet etmişlerdi: 28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülecek!” diyerek darbeci generalleri savundu.