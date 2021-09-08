Cumhuriyet Gazetesi okullarda verilen din eğitiminden rahatsız oldu: 'Dayatma' diye servis ettiler

İslam düşmanlığı ve hükümet karşıtı diliyle provokasyon yapa Cumhuriyet Gazetesi bu yıl da şaşırtmayan bir haber yayımladı. Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen "Okullarda din dersi skandalı, Kur'an-ı Kerim dersi skandalı" gibi haberler sonunda yayınlandı.
- Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet gazetesi vardı.
Eğitimin başlamasının 3 gününde Cumhuriyet gazetesi malum haberini servis edebildi.
"KUR'AN DERSİ DAYATMASI"
Okullarda, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.