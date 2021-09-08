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POLİTİKA

Cumhuriyet Gazetesi okullarda verilen din eğitiminden rahatsız oldu: 'Dayatma' diye servis ettiler

Her fırsatta İslam düşmanlığını alenen gözler önüne seren Cumhuriyet Gazetesi, 1,5 yıl aradan sonra başlayan yüz yüze eğitimin üçüncü gününde okullarda verilen din dersinden rahatsız oldu. Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan gazete haberi, "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak servis etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet Gazetesi okullarda verilen din eğitiminden rahatsız oldu: Dayatma diye servis ettiler
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İslam düşmanlığı ve hükümet karşıtı diliyle provokasyon yapa Cumhuriyet Gazetesi bu yıl da şaşırtmayan bir haber yayımladı. Yeni eğitim-öğretim yılında muhalif medya kuruluşlarında klasik haline gelen "Okullarda din dersi skandalı, Kur'an-ı Kerim dersi skandalı" gibi haberler sonunda yayınlandı.

  • Geçmiş yıllarda oluğu gibi bu yıl da bu haberi en çok bekleyen yayın organları arasında yine Cumhuriyet gazetesi vardı.

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Eğitimin başlamasının 3 gününde Cumhuriyet gazetesi malum haberini servis edebildi.

"KUR'AN DERSİ DAYATMASI"

Okullarda, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin ders programlarında yer almasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, haberi "Okullarda 'Kur'an' dersi dayatması" olarak okuyucularına servis etti.

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