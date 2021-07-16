Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat 1960 darbesini övdü: Gayet başarılı bir darbeydi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde darbe övgüsünde bulundu.

"Gayet başarılı bir darbe"

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz'un bir süre sonra unutulacağını düşündüğünü ifade eden bir tweet atan Kırıkkanat, "27 Mayıs 1960 darbesi, gayet başarılı bir darbe olup, bir zamanlar milli bayramdı" dedi.

"15 Temmuz unutulacak"

Kırıkkanat, mesajında "27 Mayıs 1960 darbesi, gayet başarılı bir darbe olup, bir zamanlar milli bayramdı. Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 1980’e kadar resmen kutlanmıştı. Bugün hatırlayan var mı? Yok. 15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek" ifadelerini kullandı.

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27 Mayıs 1960 darbesi, gayet başarılı bir darbe olup, bir zamanlar milli bayramdı. Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 1980’e kadar resmen kutlanmıştı. Bugün hatırlayan var mı? Yok.

15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek❗️ — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) July 15, 2021