Cumhuriyet gazetesinden göndermeli karikatür: Akşener’in kolunu kırdılar

Türkiye’de muhalefette yaşanan krizler gündemden düşmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtıp Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması sonrası, aday olmaları çağrısında bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş tarafından ikna edilerek dağıttığı ittifaka geri döndü. Altılı Masa’nın sancılı geçen aday çıkarma süreci dün son buldu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu’nun aday olmasının ardından Habertürk’e bağlanarak CHP’yi görüşmeye davet eden HDP’li Mithat Sancar’ın çağrısına ilk olumlu yanıt CHP’li Özgür Özel’den geldi. Özel, “Ziyaret olasıdır, HDP Genel Merkezi ziyaret edilebilir” dedi. Yaşanan bu gelişmeler akıllara; bir yıl önce Meral Akşener’in TV100’de katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri getirdi. Akşener, sunucunun ‘HDP masada olursa siz de olur musunuz?’ sorusu üzerine, “HDP olursa biz olmayız, bunu en başından beri söyledim. Biz HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz” cevabını verdi.