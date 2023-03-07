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Cumhuriyet gazetesinden göndermeli karikatür: Akşener’in kolunu kırdılar

Üç günlük krizin ardından Altılı Masa'ya dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e CHP'nin öfkesi dinmedi. Cumhuriyet gazetesinin aday manşetinde kullandığı fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun üzerinde 5 liderin elinin bulunduğu ve Akşener'in kolunun kırık olduğu görüldü.

15:37 . 7/03/2023 Salı
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Cumhuriyet'in manşetine taşıdığı Akşener karikatürü çok konuşuldu.

Cumhuriyet'in manşetine taşıdığı Akşener karikatürü çok konuşuldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla 10 Mart'ta seçim kararı alınacağını açıkladı. Bu trafik sürerken perşembe gününden itibaren muhalefet cephesinde yaşanan aday krizi ise zor da olsa bir sonuca ulaştı. 6'lı masanın 12'nci toplantısında 5 partinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde mutabık kalmasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener masayı dağıttı.

Akşener- Kılıçdaroğlu pazarlığı

Kısa sürede yaşanan büyük kavgalar ve krizler ardından Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kıyasıya bir pazarlık süreci yaşandı. İki belediye başkanından birisinin adaylığında direten Akşener, bu isteği kabul görmeyince İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları koşulunda tekrar masaya dönmeyi kabul etti.

Meral Akşener toplantıya katıldı

Şartlarının kabul olmasının ardından tekrar masaya dönen Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantıya katıldı. Yıllardır süren aday krizi ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasıyla nihayete erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Cumhuriyet'in manşeti olay oldu

Bu baş döndürücü trafik sürerken CHP'ye yakınlığı ile bilenen Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti olay oldu. "Ve milletin adayı Kılıçdaroğlu" sür manşetiyle okurlarının karşısına çıkan Cumhuriyet, kullandığı fotoğrafla yaşanan olayı özetledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kullanıldığı manşette diğer 5 liderin Kılıçdaroğlu'nun üzerinde ellerinin olduğu gözüktü. Söylediği sözlerle ve sonrasında yaptığı tavırla hatırlanacak Meral Akşener'in, kolu kırık bir şekilde resmedilmesi dikkat çekti.


Akşener'ın sargılı kolunun üzerinde ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olduğu görülürken kırık kolu bu iki ismin düzelttiği yorumları yapıldı.

CHP’nin HDP’yi ziyareti sonrası akıllara Akşener’in ‘HDP varsa biz olmayız’ sözleri geldi
CHP’nin HDP’yi ziyareti sonrası akıllara Akşener’in ‘HDP varsa biz olmayız’ sözleri geldi

Türkiye’de muhalefette yaşanan krizler gündemden düşmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtıp Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkması sonrası, aday olmaları çağrısında bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş tarafından ikna edilerek dağıttığı ittifaka geri döndü. Altılı Masa’nın sancılı geçen aday çıkarma süreci dün son buldu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu’nun aday olmasının ardından Habertürk’e bağlanarak CHP’yi görüşmeye davet eden HDP’li Mithat Sancar’ın çağrısına ilk olumlu yanıt CHP’li Özgür Özel’den geldi. Özel, “Ziyaret olasıdır, HDP Genel Merkezi ziyaret edilebilir” dedi. Yaşanan bu gelişmeler akıllara; bir yıl önce Meral Akşener’in TV100’de katıldığı bir programda sarf ettiği sözleri getirdi. Akşener, sunucunun ‘HDP masada olursa siz de olur musunuz?’ sorusu üzerine, “HDP olursa biz olmayız, bunu en başından beri söyledim. Biz HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz” cevabını verdi.


#Cumhuriyet
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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