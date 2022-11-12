Gündem Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat İsveç Başbakanını karşılama töreniyle alay etti
POLİTİKA

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat İsveç Başbakanı'nı karşılama töreniyle alay etti

AK Parti İBB Meclis Üyesi İlyas Duras, İsveç Başbakanı'nı karşılama töreniyle alay eden Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'a tepki gösterdi. Duras, tören için "Alın size yerli ve milli sirk" paylaşımını yapan Kırıkkanat'a, "Sizin sirk diye dalga geçtiğiniz video için 2000 yıllık bir tarihe, milyonlarca şehide, binlerce fetihe ihtiyaç vardı. Tek satırlık klavye zekanızla tarihimizi karalayamazsınız." sözleriyle cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat İsveç Başbakanını karşılama töreniyle alay etti
Mine Kırıkkanat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

RESMİ TÖRENLE DALGA GEÇTİ

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u karşılama törenini hedef aldı. Karşılama töreninden görüntü paylaşan Kırıkkanat, "Alın size yerli ve milli sirk" notunu düştü.

"TARİHİMİZİ KARALAYAMAZSINIZ"

Kırıkkanat'ın bu paylaşımına AK Parti İBB Meclis Üyesi İlyas Duras tepki gösterdi. Duras, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizin sirk diye dalga geçtiğiniz video için 2000 yıllık bir tarihe, milyonlarca şehide, binlerce fetihe ihtiyaç vardı. Tek satırlık klavye zekanızla tarihimizi karalayamazsınız."

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