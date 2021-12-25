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POLİTİKA

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na rest: Aday olursa oyumuz Erdoğan'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını eleştirdi. Yurdakul, CHP liderinin aday olması durumunda oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini söyledi. Yurdakul'un bu çıkışına Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat da destek verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanattan Kılıçdaroğluna rest: Aday olursa oyumuz Erdoğana
Mine Kırıkkanat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Yurdakul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimlerde oyunu Erdoğan'a vereceğini söyledi.

"Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz"

Yurdakul Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinir ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat da Yurdakul'un bu tweetini beğenerek destek verdi.

Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu?
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Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu?
Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın dini jargona sıkışmaması gerektiğini ifade eden Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' dedi.

"Kılıçdaroğlu kırmızı çizgi bırakmadı bu kadar da geniş mezhebi"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Partide kırmızı çizgi bırakmadı" eleştirisinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyleyen Kırıkkanat, "Abuk sabuk insanları doldurdular, Atatürkçüleri dışladılar. Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullanmıştı.

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