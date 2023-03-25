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Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce’den skandal sözler: İmam hatiplilerden bilim adamı olmaz

Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce Tele 1 yayınında imam hatip liselerinin tek amacının camilere din adamı yetiştirmek olduğunu ve imam hatiplilerin üniversiteye gitme hakkı olmadığını savundu. İnce, “Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. İmam Hatip okullarının yüzde doksanının sivil veya fen lisesine dönüştürülmesi lazım.” dedi.

13:42 . 25/03/2023 السبت
Yeni Şafak
Özdemir İnce Tele 1 yayınında imam hatipleri hedef aldı.

Özdemir İnce Tele 1 yayınında imam hatipleri hedef aldı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.

İnce, imam hatip liselerinin tek amacının camilere din adamı yetiştirmek olduğunu savundu. İmam hatip mezunlarının üniversiteye gitme hakkı olmadığını söyleyen İnce, “İmam hatip mezunlarının gidecekleri yerler Yüksek İslam Enstitüsü ve ilahiyat fakülteleri” dedi.

“İmam hatiplilerden bilim adamı olmaz”

İmam hatipleri hedef alan ince, “Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. İmam hatip okullarının yüzde doksanının sivil veya fen lisesine dönüştürülmesi lazım.” dedi.




#Özdemir İnce
#İmam Hatip Liseleri
#Tele 1
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