Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce’den skandal sözler: İmam hatiplilerden bilim adamı olmaz

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, Tele1 yayınında ezanın Türkçe olarak okutulması gerektiğini savundu. İnce, 'Herhangi bir yerde ezan sadece Arapça söylenir diye iddia edilmiyor. Arapça ezan; Arap ve kültürel emperyalizmdir. Ne zararı var 'Tanrı uludur Tanrıdan başka yoktur tapacak'ın? Ha Arapça olmuş ha Türkçe. Ondan sonra Said Nursi Kürdü çıktı.” dedi.