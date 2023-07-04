Cumhuriyet'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yazısı: Musluk kesilmesin çabası

Ankara'nın en önemli gündemlerinden biri muhalefet. Seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim krizi, CHP'yi sarsmaya devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına sırtını dönerken kendini eleştiren isimleri tek tek partiden gönderiyor. Kılıçdaroğlu'na karşı en önce değişim naraları atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve destekçileri ise taleplerinde ısrarcı. Muhalefetteki bu çekişmeye fondaş medya da katıldı. İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu'nun safında yer alan Cumhuriyet, açıktan İBB Başkanı'nı hedef aldı. Gazetede isimsiz yayınlanan analiz yazısında, CHP'deki son süreç ele alındı.

"İsimlerin değişmesi çözüm değil"

Değişimin sözlük anlamına kadar irdelenen yazıda, isimlerin değişmesinin çözüm olmayacağına dikkat çekildi. Köklü değişimin iki kaynağı olduğu belirtilen yazıda, "Bir kez daha yineleyelim, köklü değişimin iki ayağı vardır: Tüzüğün demokratik esaslara kavuşması, programının “emeğe dayalı, evrensel demokrasi, kamusal ekonomi ve sol” ilkelere kavuşması..." denildi. Açıktan İmamoğlu'nun İBB Başkanlığına devam etmesi gerektiği vurgulanan yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu İBB'de devam etmezse halka sözünü tutmamış olur"

"Belediye başkanı kimdir? Bir süre için kenti yönetmesi için kent halkının yetki verdiği kişidir. O kimse zamanı dolmadan görevi bırakıp başka bir makama geçerse kent halkına verdiği sözü tutmamış demektir. 2019’da halktan aldığı yetkiyi, 2024’te halkın onayına sunup bu yetkiyi yinelemek siyasi etik gereğidir. Kim olursa olsun bir büyükşehir belediye başkanının 5 yıl için aldığı yetkiyi tamamlamadan görevi bırakarak CHP Genel Başkanlığı’na atlaması siyasal stratejiye uymaz."







