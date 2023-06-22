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Cumhuriyet'ten rüşvet kriziyle ilgili itiraf: Para aldık ancak sonra iade ettik

Cumhuriyet gazetesini sarsan 'çikolata kutusunda para' olayıyla ilgili konuşan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, ilgili firmadan para alındığını itiraf etti. Coşkun ayrıca paranın iade edildiğini de aktardı.

10:25 . 22/06/2023 Perşembe
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Cumhuriyet Gazetesi para karşılığı haber yaptığını itiraf etti.

Cumhuriyet Gazetesi para karşılığı haber yaptığını itiraf etti.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet, rüşvet olayıyla çalkalanmaya devam ediyor. Rüşvet olayına karışan isimler ise gazetenin en tepesi. Bu isimler, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, hukuk işlerinden sorumlu yönetici avukat Turan Karakaş, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok.

Cumhuriyet'te sular durulmuyor

4 ismin bir e-ticaret firmasına para karşılığı manipülatif haber yaptıkları ortaya çıkarken, bunun karşılığında kayıt dışı 500 bin TL alındığı öğrenildi. Paranın ise çikolata kutusunda verildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Yaşananların ardından soruşturma başlatılırken gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısı sansürlendi. Mollaveisoğlu da yaptığı açıklamayla görevinden alındığını duyurdu.

Para alındığıyla ilgili itiraf geldi

Cumhuriyet'i karıştıran olay sonrası vakıf başkanı Alev Coşkun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ile bugün bir araya geldiğini belirten blogunda bir yazı yayınladı.

"İade ettik"

Yavuz, para alınması konusunda suçlanan isimlerden olan gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Başkanı Alev Coşkun'un "Paranın alındığını, ancak daha sonra iade edilerek hatadan dönüldüğünü, yaşanan yol kazasından bütünüyle kendisinin sorumlu olduğunu" söylediğini aktardı. Yavuz, Alev Coşkun'un yapılan her şeyden sorumlu olduğunu belirttiğini ve ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini sözlerine ekledi.



Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Cumhuriyet Vakfı, İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete’de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatıldı. Öte yandan, 500 bin TL ödemenin, gazeteye 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' getirildiği ifade edildi.


#Cumhuriyet Gazetesi
#Alev Coşkun
#rüşvet
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