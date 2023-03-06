Cüneyt Özdemir'den Yavaş ve İmamoğlu yorumu: Akşener'e bir teşekkür bile etmediler

Özdemir konuşmasına şöyle devam etti: "Bir şey dikkatimi çekti. Çok şey konuşuluyor da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu’na bu siyasi yasak geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’da Berlin’deydi. O sırada Meral Akşener bir tweet atarak anında dedi ki; Saraçhane’de olacağız, geliyorum dedi ve yola çıktı. O sırada CHP cephesinde de bir sessizlik vardı yani hala ne oldu, ne bitti! Çünkü Ekrem İmamoğlu da aday olur mu olmaz mı diye konuşuluyordu. Sonra Saraçhane’ye gitti ilk onu teskin eden Meral Akşener’di. Hakkındaki kararı ilk kez duyuyordu Ekrem İmamoğlu ve yanında sadece Meral Akşener vardı. Hatta kalkıp sarılıyorlardı bu sarılma olayı da çok konuşulmuştu. Çünkü tarihe not düşmek lazım siyasetçilerin en kritik zamanlarında yanlarındaki duran isimleri. Şimdi herkes Meral Akşener’i yerden yere vuruyor da bunlar çok çabuk ve kolay unutuldu. Oysa bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Meral Akşener ayağa kalkarak çok içten bir şekilde kucaklamıştı. Hatta yanında Dilek İmamoğlu’nun üzgün bakışları vardı.