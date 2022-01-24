Gündem D-100de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı
İSTANBUL

D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı

Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım sağlanmaya başlandı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılırken, Ankara yönünde çalışmalar sürüyor.

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Haber Merkezi AA
D-100 ulaşıma açıldı mı? TEM otoyolunda son durum ne?
D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava trafikte aksamalara neden oluyor. Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

D-100 Bolu Dağı geçişi ekiplerin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılırken, Ankara yönünde çalışmalar sürüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

İSTANBUL VALİSİ: ÇIKIŞA İZİN YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz" dedi.

Burası Antarktika değil Elazığ: Dereceler sıfırın altında 20'yi gösterdi ortaya bu manzara çıktı
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Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illere ulaşım sağlanamazken, bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
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Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 20 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı. Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu. Cip Baraj gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeni ile buz tuttu. Oluşan buzlar havadan görüntülendi.
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Burası Antarktika değil Elazığ: Dereceler sıfırın altında 20'yi gösterdi ortaya bu manzara çıktı
Elazığ'da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Cip Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.

İstanbul'da kar sürücülerin kabusu oldu: Kazalar peş peşe meydana geldi
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İstanbul Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.
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Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı.
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Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı.
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Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu
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Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu. Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Title
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Title
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Title
Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Title
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Title
İstanbul'da devam eden kar yağışı trafikte aksamalara yol açıyor.Kentte devam eden kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İstanbul'da kar sürücülerin kabusu oldu: Kazalar peş peşe meydana geldi
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda yoğun yağışla beyaza bürünen asfalt, sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.


Burası Antarktika değil Elazığ: Dereceler sıfırın altında 20yi gösterdi ortaya bu manzara çıktı

Burası Antarktika değil Elazığ: Dereceler sıfırın altında 20'yi gösterdi ortaya bu manzara çıktı
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DEKlerİstanbulu vuracak

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10 yıldır aynı yerde park halinde bulunuyordu.
Fatma Girik hayatını kaybetti
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Fatma Girik hayatını kaybetti

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Olası Ukrayna işgaline karşı Batı'dan yaptırım tehditleriyle karşılaşan Rusya'nın, buna karşılık gaz tedarikini kısabileceği belirtiliyor. İngiliz basını, ülkede oluşan endişelere değindi. Rusya'ya yöneltilen yaptırım tehditleri hatırlatılarak, "İngiltere, rekor kıran gaz ve benzin fiyatlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilir" denildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a "Atasözü söylediği için hapse atıldı" diyerek destek çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fotoğrafının altında hikaye paylaşan vatandaşa dava açtı. "Atasözü söyleyenler hapse atılıyor" algısı yapan Akşener, sırf hikaye paylaştığı için hakaretle suçladığı kişinin tutuklanmasını talep etti.

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