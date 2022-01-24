D-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava trafikte aksamalara neden oluyor. Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

D-100 Bolu Dağı geçişi ekiplerin yaklaşık 10 saatlik çalışması sonucu her iki istikamette tüm araçların trafiğine açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü tüm araçlar için trafiğe açılırken, Ankara yönünde çalışmalar sürüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahın ulaşıma açılması için kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

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İSTANBUL VALİSİ: ÇIKIŞA İZİN YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 7 Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında etkisi gösteren kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illere ulaşım sağlanamazken, bölgedeki birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde derecelerin sıfırın altında 20 dereceyi göstermesinin ardından bölgedeki sularda donmalar yaşandı. Bunlardan biri de kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cip Baraj Gölü oldu. Cip Baraj gölü, son günlerde etkisini göstermeye devam eden dondurucu soğuklar nedeni ile buz tuttu. Oluşan buzlar havadan görüntülendi. Burası Antarktika değil Elazığ: Dereceler sıfırın altında 20'yi gösterdi ortaya bu manzara çıktı Elazığ'da geçtiğimiz hafta başında etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Cip Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı. BiP'te paylaş

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