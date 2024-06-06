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D-8 ülkeleri Gazze gündemiyle toplanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu.

17:39 - 6/06/2024 الخميس
IHA
Foto: AA.
Foto: AA.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sayın bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.




Türkiye ev sahibi olacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Gazze'deki gelişmeler masaya yatırılacak. Toplantıya Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Keni, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr ElHamamy ve Nijerya'dan üst düzey katılım sağlanacak.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmesi ve ortak bildiride İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçların durdurulmasına yönelik etkili adımları içeren somut hususlara ve ilkelere yer verilerek, uluslararası topluma kuvvetli bir çağrıda bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.


#D-8 Ülkeleri
#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
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