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Dairede suçüstü yakalanan hırsızlardan 'pes' dedirten savunma

İzmir'de, dairede hırsızlık yapan şüpheliler T.G. ve B.Y. suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, "Değerli bir şey bulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık" dedi.

07:38 . 3/09/2023 Pazar
DHA
Dairede suçüstü yakalanan hırsızlar: Değerli bir şey bulamadık

Dairede suçüstü yakalanan hırsızlar: Değerli bir şey bulamadık

Bayraklı Aliye İzzetbegoviç Caddesi Dedeoğlu Apartmanı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Evde hırsız var' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 


Adrese gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisi T.G. ve B.Y.'yi 5'inci kattaki bir dairede suçüstü yakaladı. Şüpheliler dairede; pense, çekiç, 5 asansör butonu, 5 kilogram çelik-bakır kablo, 5 kapı tokmağı ve 5 musluk bataryasıyla yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde ise 'Değerli bir şey ulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık' dediği öğrenildi.  T.G. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


AVM'de çanta çalan hırsız kamerada
AVM'de çanta çalan hırsız kamerada

Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde yemek yiyen turistlerin çantasını çalan yabancı uyruklu Bedr E.S.(41), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin soğukkanlılıkla fark edilmeden çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinin yetkilileri, AVM bünyesindeki restoranlardan birinde hırsızlık yapıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Restoranın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde, elinde bir poşetle içeri giren hırsızın kısa bir süre dolaştıktan sonra sandalyeye asılı, içinde cep telefonu bulunan çantayı fark ettirmeden çalıp uzaklaştığı anlar yer aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüpheli Bedr E.S.'yi Fatih'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#İzmir
#hırsız
#suçüstü
34 dakika önce
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