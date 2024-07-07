Dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulduğu Samsun'da 'denize girmeyin' uyarısı

Deniz suyu sıcaklıkları geçen yıldan beri ortalamanın üzerinde seyrediyor. Geçen yıl ağustos ayında 20,98 dereceye çıkarak rekor kıran deniz yüzey sıcaklığı, bu yılın şubat ayında 21,06 derece ile yeni bir rekor kırdı. Deniz yüzeyindeki sıcaklıkların artışı, havanın aşırı ısınmasından nem miktarındaki artışlara, toprağın kurumasından yangın risklerinin artmasına kadar birçok olumsuzluğa neden olabiliyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Akdeniz'de yüzey suyunun şu anda ortalamanın 3 santigrat derece üzerinde olduğunu belirterek, "Akdeniz alarm veriyor, deniz suyu tehlike boyutunda sıcaklığa ulaştı" dedi.