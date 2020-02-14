Gündem Dalgaların parçaladığı "Natalia"nın su üzerinde sadece kaptan köşkü kaldı
İSTANBUL

​Dalgaların parçaladığı "Natalia"nın su üzerinde sadece kaptan köşkü kaldı

Dalgaların parçaladığı "Natalia"nın su üzerinde sadece kaptan köşkü kaldı

Şile açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 14 ay önce karaya oturan Komor Adaları bandıralı Natalia adlı kargo gemisi hırçın dalgalara dayanamadı. Karaya oturduğundan beri yavaş yavaş parçalanmaya başlanan gemi enkazının ön tarafı tamamen sulara gömüldü. Geminin sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka tarafı su üzerinde kaldı. Yapılan çalışmalarda yüzdürülemeyeceğine karar verilen geminin mart ya da nisan ayında sudan çıkarılması bekleniyordu.

Haber Merkezi DHA
&quot;Natalia&quot;nın su üzerinde sadece kaptan köşkü kaldı.
"Natalia"nın su üzerinde sadece kaptan köşkü kaldı.

Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.

İstanbul açıklarına bir hayalet gemi daha
GÜNDEM
İstanbul açıklarına bir hayalet gemi daha

Şiddetli fırtına nedeniyle gemide durmakta zorluk çeken 16 personelin kurtarılması için çalışmalar yapılmıştı.

Bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi

O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan gemiyi kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu geminin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.

Şile'de gemi kıyıya oturdu: 16 kişilik mürettebat tahliye edildi
GÜNDEM
Şile'de gemi kıyıya oturdu: 16 kişilik mürettebat tahliye edildi

Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu.

Karadeniz'in hırçın dalgaları gemiyi parçaladı

Bu gelişme üzerine geminin çevresindeki çalışmalara son verildi, geminin üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü. Kazadan ardından geçen 14 ay boyunca Nataila'nın enkazı Karadeniz’in hırçın dalgaları tarafından dövüldü.

Şiddetli fırtına nedeniyle gemi kıyaya vurmuştu.

Geçtiğimiz haftaya kadar bütünlüğünü koruyan gemi, İstanbul'da son yaşanan fırtınaya daha fazla dayanamadı. Geminin yük bölümünün yer aldığı ön tarafı tamamen parçalanarak sulara gömüldü. Şu anda geminin sadece kaptan köşkü ve makinelerinin bulunduğu bölüm su üzerinde kaldı.

Gemi, Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu.

Önümüzdeki aylarda parçalanarak kaldırılması planlanıyordu

Karaya oturan geminin sökülerek oradan kaldırılması için incelemeler yapılmış, söküm ihalesi alan firmanın önümüzdeki Mart yada Nisan aylarında enkazı bulunduğu yerden kaldırma çalışmalarına başlaması planlanıyordu.

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