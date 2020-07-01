Damat kına gecesinde öldürülmüştü: Eşinin boğazı kesilen gelin hiçbir şey görmemiş

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istenen kayınpeder Mehmet Gökbulut (46) ile suça yardım ettikleri ileri sürülen kayınvalide Ayyuş Gökbulut (42), kayınbiraderi Cafer Gökbulut (22) ve gelinin dayısı Gökhan Gökbulut (34) ikinci kez hakim karşısına çıktı. SEGBİS üzerinden tanık olarak ifadesi alınan gelin Damla Efsane, kanlı gece ile ilgili hiçbir görmediğini söyledi.

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Olay öncesinde yaşanan tartışmalar sırasında bayıldığını söyleyen gelin Damla Efsane, “Biz Eser’le sözlendikten sonra eşya meselesi yüzünden aileler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Eser beni Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kaçırdı. Sonrasında annem ve babam konuşmak için yanımıza geldi. O esnada düğün tarihi belirlendi ve her şey çok güzeldi. O geceye kadar her şey çok güzel gitti. Gece kına sonrası bir anda ortalık karıştı ve ondan sonrasını bayıldığım için hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

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Duruşma, eksik evrakların tamamlanması ve görgü tanıklarının dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

DHA Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen gelin Damla Efsane olay anını görmediğini öne sürdü.nn

Olay, 20 Eylül 2019 tarihinde Üçoklar Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana gelmişti. Damla ve Eser Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin kınası yakıldıktan sonra damat Eser Efsane, kayınpederi Mehmet Gökbulut (46) tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

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