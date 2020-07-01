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GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: Kına gecesinde damadın boğazı kesilmişti, gelin hiçbir şey görmemiş

Damat kına gecesinde öldürülmüştü: Eşinin boğazı kesilen gelin hiçbir şey görmemiş

Gaziantep’te, kına gecesinde boğazı kesilerek öldürülen damat Eser Efsane’nin dünkü duruşmasında tanık olarak dinlenen gelin Damla Efsane, olay anında hiçbir şey görmediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep'te kına gecesinde damadın öldürülmesi davasında gelin dinlendi.
Gaziantep'te kına gecesinde damadın öldürülmesi davasında gelin dinlendi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istenen kayınpeder Mehmet Gökbulut (46) ile suça yardım ettikleri ileri sürülen kayınvalide Ayyuş Gökbulut (42), kayınbiraderi Cafer Gökbulut (22) ve gelinin dayısı Gökhan Gökbulut (34) ikinci kez hakim karşısına çıktı. SEGBİS üzerinden tanık olarak ifadesi alınan gelin Damla Efsane, kanlı gece ile ilgili hiçbir görmediğini söyledi.

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  • Olay öncesinde yaşanan tartışmalar sırasında bayıldığını söyleyen gelin Damla Efsane, “Biz Eser’le sözlendikten sonra eşya meselesi yüzünden aileler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Eser beni Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kaçırdı. Sonrasında annem ve babam konuşmak için yanımıza geldi. O esnada düğün tarihi belirlendi ve her şey çok güzeldi. O geceye kadar her şey çok güzel gitti. Gece kına sonrası bir anda ortalık karıştı ve ondan sonrasını bayıldığım için hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

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Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederin söyledikleri kan dondurdu

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması ve görgü tanıklarının dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

DHA
Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen gelin Damla Efsane olay anını görmediğini öne sürdü.nn

Olay, 20 Eylül 2019 tarihinde Üçoklar Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana gelmişti. Damla ve Eser Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin kınası yakıldıktan sonra damat Eser Efsane, kayınpederi Mehmet Gökbulut (46) tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

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