Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama: 86 yıllık tarihi bir ayıp ortadan kaldırmıştır
Hem Türkiye'nin hem de dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı son dakika olarak açıklandı. Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. İlk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya'nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu" ifadelerini kullandı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar sonrası ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Danıştay'ın Ayasofya kararı, 86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya'nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu. #Ayasofya, kutlu fethin sembolü ve mührüdür. Bugün bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Bu kararla, #Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti #Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır."
Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi birçok üstadın davası ve büyük bir heyecanla bekleyen milyonların duası, bugün karşılık bulmuştur. Bu duygularla #AyasofyaCamii'nin yeniden ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyoruz.