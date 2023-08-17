DAP Yapı yalı konseptini Ege’nin maviliklerine taşıyor

“Ege’nin en güzel koylarından birinde öyle bir yer hayal edin ki etrafı arkeoloji, tarih, kültür koksun, doğa ile berrak mavi suların birleştiği bir yer olsun, misafirlerine görsel olarak çarpıcı, konforlu, işlevsel, güzel kıyı manzaraları eşliğinde seyrine doyulmaz günbatımları ve gün doğumları ile bezeli çok özel ve ayrıcalıklı bir yaşam stili sunsun… Bir yanı zengin tarih, gastronomi, mitoloji ve arkeoloji ile beslenen adası ve deniz kültürü, diğer yanı göz alıcı güzellikteki turkuaz suların hayat verdiği İzmir ve Ege’nin en prestijli lokasyonu Çeşme'nin dünyaca ünlü eşsiz plajlarına, göz alıcı kumsallarına, bunların ötesinde yeşil vadileri, dağları, ormanları ile zengin manzaralara sahip muhteşem koylarına kısacası hayatın keyifle aktığı her noktaya oldukça yakın bir yer. Proje, sahip olduğu farklı özelliklerdeki yapı tipolojisi içinde, Ege bölgesinin yerel mimari ve tasarım geleneklerinden esinlenen bir proje. Sahip olduğu teraslar, avlular ve havuzlar; konumlandırıldığı özel açıyla dış hayatla teması güçlendirirken, Ege’nin ve Çeşme’nin eşsiz doğasını içine alan kucaklayıcı bir dile sahip.”