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Darbe girişimine katılmıştı: 13 yıl hapisle aranan firari eski asker yakalandı

Darbe girişimine katılıp, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hakkında verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü, ihraç uzman çavuş Serdal Bağcılar (33), Adana'da saklandığı adreste yakalandı.

11:44 - 2/06/2024 Pazar
DHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Kars'ta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ettiği belirlenen FETÖ/PDY üyesi uzman çavuş Serdal Bağcılar, ordudan ihraç edildikten sonra tutuklandı.


Hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan dava açılan Serdal Bağcılar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden Bağcılar, 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Cezası Yargıtay tarafından onanan Bağcılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bağcılar, teslim olmayıp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlünün Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Bağcılar'ı yakaladı. Bağcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.


FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırdı

CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sırra kadem bastığı Pensilvanya'daki malikanesinin önünden canlı yayın yaptığı sırada, örgüt mensupları tarafından saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına vuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletip, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de saldırıyı şiddetle kınadı.

#Darbe girişimi
#FETÖ
#emniyet
23 dakika önce
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