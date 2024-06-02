Darbe girişimine katılmıştı: 13 yıl hapisle aranan firari eski asker yakalandı

CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sırra kadem bastığı Pensilvanya'daki malikanesinin önünden canlı yayın yaptığı sırada, örgüt mensupları tarafından saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına vuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletip, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de saldırıyı şiddetle kınadı.