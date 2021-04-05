Darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal

Emekli amirallerin bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı TRT’den canlı yargılayacağız

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bildiri yayınlamasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir yayında AK Parti iktidarını hedef aldı. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” tehdidinde bulundu.



