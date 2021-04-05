Darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal

104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan darbe imalı bir bildiri yayınlamıştı.
Bildiride imzası bulunan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
Ayrıntılar geliyor...
104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan darbe imalı bir bildiri yayınlamıştı.
Bildiride imzası bulunan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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