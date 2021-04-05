Gündem Darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal
POLİTİKA

Darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden darbe imalı bir bildiri yayımlayarak milli iradeyi hedef alan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

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Darbe imalı bildiri yayımlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal
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104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan darbe imalı bir bildiri yayınlamıştı.

Bildiride imzası bulunan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

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