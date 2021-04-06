Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4’ü CHP üyesi

104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlamış; "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu ifadeler kullanmıştı.

Bağlantıları araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelenmesi devam ediyor. Soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantıları da araştırılıyor.

CHP üyesi oldukları tespit edildi

Bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz’ın CHP üyesi olduğu tespit edildi.

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İYİ Partili isim bir numaralı imzacı

Bildiride 1 numaralı imzacı olarak yer alan ve metni hazırlayan isim olduğu iddia edilen Ergun Mengi'nin de İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

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