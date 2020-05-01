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Gündem Darbe tehdidine tokat gibi cevap Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir
POLİTİKA

Darbe tehdidine tokat gibi cevap:​ Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

Darbe tehdidine tokat gibi cevap: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

CHP Milletvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun art arda yaptıkları darbe çağrışımı söylemlerine AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'tan tokat gibi cevap geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, halkın 15 Temmuz destanını hatırlatarak "Milletimiz buna en son yelteneni, 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz 2016, darbe girişimi gecesi.
15 Temmuz 2016, darbe girişimi gecesi.

CHP'li Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetini darbe ile tehdit etmesine tepkiler dinmemişken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Halk Tv'de benzer ifadeler kullanması bardağı taşıran son damla oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan tepki

Toplumun bir çok kesiminde nefret uyandıran açıklamalara en güzel cevaplardan biri de #BizBurdayız etiketiyle AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan geldi. Şenocak demokrasiyi hazmedemeyen vesayetçi CHP zihniyetine tarihi bir hatırlatmada bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"“Seçimle olmazsa bir şekilde”

Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor.

Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."

Kaftancıoğlu: "Bir erken seçimle veya başka bir şekilde..."

Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, "İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" iddiasında bulundu.

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Özgür Özel de darbe imalı sözler söylemişti

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."

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