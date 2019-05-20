Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Darbeci general Ergenekon ve Balyoz olmasaydı Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbeci general Sönmezateş: Ergenekon ve Balyoz olmasaydı Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı

Darbeci general: Ergenekon ve Balyoz olmasaydı Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı

Genelkurmay çatı davasında, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş esasa ilişkin savunmasını yaptı. Sönmezateş, "Ergenekon ve Balyoz döneminde bir darbe olsaydı benim o darbede de görevim vardı. Ben 15 Temmuz'da bir askerdim. Emir komuta zinciri içerisinde bir emir aldım ve emir verdim. Görev başarısız oldu, ben bu emirleri vermedim diyemem ki. Sorumluluğum vardı, aldım. Bakın hiç ayırmadan söylüyorum, Ergenekon ve Balyoz süreci olmasaydı Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı" dedi.

Haber Merkezi AA
Darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş
Darbeci Gökhan Şahin Sönmezateş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sönmezateş, Muğla'da görülen Cumhurbaşkanına suikast davasında yargılanarak 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını beyan ederek, aynı eylemi nedeniyle hakkında mükerrer yargılama yapıldığını söyledi.

Çatı davanın sivil sanıklarından Birol Kurubaş ile aralarında geçen bir konuşmayı aktaran Sönmezateş, "Aşağıda bir kulis var, burası bir sahneyse aşağısı da sahne arkası. Bir gün Birol Kurubaş ile konuştum, 'Ben, sizinkiler tarafından tuzağa düşürüldüğümü düşünüyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

  • Ergenekon ve Balyoz döneminde darbe olması halinde kendisine o zaman da görev verileceğini anlatan Sönmezateş, "Ergenekon ve Balyoz döneminde bir darbe olsaydı benim o darbede de görevim vardı. Ama o sepete öyle insanlar atıldı ki masum öyle insanlar mağdur edildi ki sonuca gidilemedi" diye konuştu.

"Görev başarısız oldu"

  • "Darbeyi neden kabul ettin?" sorusuna cevap veren Sönmezateş, "Ben 15 Temmuz'da bir askerdim. Emir komuta zinciri içerisinde bir emir aldım ve emir verdim. Görev başarısız oldu, ben bu emirleri vermedim diyemem ki. Sorumluluğum vardı, aldım" açıklamasını yaptı.

Sönmezateş, hakkındaki yurtta sulh konseyi üyeliği suçlamasının doğru olmadığını ve darbenin planlanmasında yer almadığını savunarak, "Ben Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim. Yaşanan birçok olayı da tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Konsey üyesi olarak gösterilen 38 kişinin bir araya gelerek darbe planlaması yapamayacağını ileri süren Sönmezateş, aynı davada yargılandığı bazı sanıkların isimlerini vererek onların FETÖ'cü olmadığını iddia etti.

REKLAM

Kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanına suikast girişiminin faillerinden eski binbaşı Şükrü Seymen'in "darbe itirafı" niteliğinde ifade verdiğini hatırlatan sanık Sönmezateş, "Bu devran bir gün değişse içeridekiler dışarı, dışarıdakiler içeri girse ben yine içerideyim" şeklinde konuştu.

Darbe girişiminden sonra yaşanan ordudan ihraçları eleştiren Sönmezateş, Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte Türkiye'nin yön değiştirdiğini ileri sürdü.

  • Ergenekon ve Balyoz kumpasları sonrası mağdur edilen subayların yerine FETÖ'cü askerlerin terfi ettiğine dair yorumlar hakkında da konuşan Sönmezateş, "Ergenekon-Balyoz sürecinde darbe yapabilecek kişiler tasfiye edildi FETÖ eliyle. Onları yargılayan savcı ve hakimler şimdi içeride. Tasfiyeler sonrası albaylar general oldu, tuğgeneral hiçbir şeydir. Bakın hiç ayırmadan söylüyorum, Ergenekon ve Balyoz süreci olmasaydı Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı" beyanında bulundu.

Evet ben darbeciyim
GÜNDEM
Evet ben darbeciyim

Suikastçıyı 5 kez kurtardılar
GÜNDEM
Suikastçıyı 5 kez kurtardılar
15 Temmuzdasorumluluk aldım

15 Temmuz'da
sorumluluk aldım

İsmi, darbecilerin listesinde 'MİT Müsteşarı' olarak geçiyordu.
Her an her yerdeölüme davetiye

Her an her yerde
ölüme davetiye

Makas atan trafik magandaları ölüme davetiye çıkarıyor.
Polisi görüncetetiği çekti

Polisi görünce
tetiği çekti

​Cezaevi firarisi, bekçiyi rehin alıp mağazada uyudu.
Alevlerin ardından<br>cinayet çıktı

Alevlerin ardından
cinayet çıktı

​Yangında öldüğü sanılan kadın cinayete kurban gitmiş.
Hem öldürdü<br>hem şikayet etti

Hem öldürdü
hem şikayet etti

​ABD'den geldi, Konya'da iş yeri basıp cinayet işledi.
En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.
Rahatlatan açıklama

Rahatlatan açıklama

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması geldi.

Polisten film<br>gibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.

Evdeki isme gözaltı

Evdeki isme gözaltı

Ünlü işadımının evine giren zanlılar kasayı soymuştu.
Aracın rengi<br>yakıtı etkiliyor

Aracın rengi
yakıtı etkiliyor

Aynı marka ve model üzerinde araştırma yapıldı.
Koparan yandı

Koparan yandı

'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza.
Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

​Bin 700 rakımlı dağa çıkıp toplanıyor, kilosu 3 TL.
'Patır patır dökülüyoruz'

'Patır patır dökülüyoruz'

Karlov suikastı sanığının avukatına FETÖ'den iddianame.
Galatasaray'a <br>'dev' rakipler

Galatasaray'a
'dev' rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu.
Bekleyin ve görün

Bekleyin ve görün

Huawei yasağının ardından Çin'den önlem uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.