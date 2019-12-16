Gündem Dayaktan ölen Filiz 5 kişiye can oldu
3. SAYFA

Dayaktan ölen Filiz 5 kişiye can oldu

Eşinin, ‘bakımsız’ olduğu gerekçesiyle öldüresiye dövdüğü iki çocuk annesi 38 yaşındaki Filiz Tekin, yaşam mücadelesini kaybetti. 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen kadının iki böbreği, karaciğeri ve korneaları, yakınlarının bağışlama kararı üzerine, dün sabaha karşı 5 hastaya nakledildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşinin başını defalarca duvara vurduğu kadın hayatını kaybetti.
Eşinin başını defalarca duvara vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Eşi tarafından öldüresiye dövülen iki çocuk annesi kadın yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir Ödemiş’te İbrahim Tekin tarafından “bakımsız” olduğu gerekçesiyle darp edilen Filiz Tekin’in (38) 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Başına aldığı darbelerle beyin travması geçiren talihsiz kadının omuriliğinde de 3 santimlik kırık tespit edilmişti. 10 Aralık’ta kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde önceki gece beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in yakınları, kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin’in iki böbreği, karaciğeri ve korneaları dün sabaha karşı 5 hastaya nakledildi. Filiz Tekin’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, dayakçı koca İbrahim Tekin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavula koyarak iki gün gizleyen şahıs tutuklandı
GÜNDEM
Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavula koyarak iki gün gizleyen şahıs tutuklandı
Davet gelmiş gibi hazırız

Davet gelmiş gibi hazırız

Hükümet, TSK'dan gerekl çalışmalara başlamasını istedi.​
Riyad-Tahranhattında gizli trafik

Riyad-Tahran
hattında gizli trafik

Suudi Arabistan dış ​politikasında değişim sinyali veriyor.
İsrail’e 2 uyarı

İsrail’e 2 uyarı

​Libya ile mutabakat imzalayan Türkiye'den İsrail'e uyarı.
İncirlik ve Kürecik resti

İncirlik ve Kürecik resti

Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar.
Sergen Yalçın<br>seriye son verdi

Sergen Yalçın
seriye son verdi

​Yeni Malatya, Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
ABD iki Çinliyi kovdu

ABD iki Çinliyi kovdu

Hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiler.

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Marşımızı kestiler <br>bağırarak okuduk

Marşımızı kestiler
bağırarak okuduk

Milli sporcularımıza Hırvatistan'da saygısızlık.
54 bin kişi <br>tahliye edildi

54 bin kişi
tahliye edildi

Tadilat çalışması sırasında tesadüfen bulundu.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Zirvenin sahibi Yiğido

Zirvenin sahibi Yiğido

Lider ​Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Hamsi kayboldu

Hamsi kayboldu

Vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi.
Her an kırılabilir!

Her an kırılabilir!

'İstanbul'dan yüksek' deyip korkutan açıklamayı yaptı.
Çinlileri korkuttu

Çinlileri korkuttu

'Doğu Türkistan' paylaşımı nedeniyle maçını yayından kaldırdılar.
Haklarında karar verildi

Haklarında karar verildi

Basın Konseyi Yüksek Kurulundan Turan ve Atilla'ya kınama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.