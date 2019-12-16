Dayaktan ölen Filiz 5 kişiye can oldu

Eşi tarafından öldüresiye dövülen iki çocuk annesi kadın yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir Ödemiş’te İbrahim Tekin tarafından “bakımsız” olduğu gerekçesiyle darp edilen Filiz Tekin’in (38) 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Başına aldığı darbelerle beyin travması geçiren talihsiz kadının omuriliğinde de 3 santimlik kırık tespit edilmişti. 10 Aralık’ta kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde önceki gece beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in yakınları, kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin’in iki böbreği, karaciğeri ve korneaları dün sabaha karşı 5 hastaya nakledildi. Filiz Tekin’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, dayakçı koca İbrahim Tekin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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