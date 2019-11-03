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POLİTİKA

DEAŞ’a otel değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda’nın Türkiye’de yakalanan DEAŞ’lıyı vatandaşlıktan çıkarma süreci başlatmasına sert tepki gösterdi:Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. ‘Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın’, bu kabul edilebilir değil. Ben ne yapayım senin teröristini, nerede, nasıl tutayım? Diyelim ki bir müddet sonra adam cezaevinden çıktı. Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’lı yabancı ülke vatandaşlarının Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bir süre tutulduktan sonra kendi ülkelerine gönderileceğini belirterek, “Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz” dedi. Ankara’daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nı ziyareti sırasında konuşan Soylu, Türkiye’de gözaltına alınan Hollanda vatandaşı DEAŞ’lı teröristler için Hollanda tarafından vatandaşlıktan çıkarma sürecinin başlatıldığı haberlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Rasulayn ve Tel Abyad’da ele geçirilen DEAŞ mensuplarının bir kısmı Türk, bir kısmı da yabancı ülke vatandaşları. Yabancılar Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine götürülüp oradaki korunaklı cezaevlerinde tutuluyor. Türk vatandaşı olanlarla, yabancı teröristlerle yaptığımız, çocuklarla ve kadınlarla yaptığımız mülakatlarımız var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve ilgili terör birimlerimiz tarafından bunlarla mülakatlar yapılıyor ve savcılıklara teslim ediliyorlar. Savcılıklar, bunların terör örgütüyle ilgili bağına yönelik gerekli adımları atıyor. Tabii ki çocuklar için bu geçerli değil.”

DÜNYANIN SORUNU

“Yabancılar bir müddet daha ilgili yerlerde gözetim altında tutulacak, daha sonra ülkelerine gönderilecek. Fakat yabancı ülkeler, DEAŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkarmak suretiyle kabul etmeme yoluna gidiyor. Bu sadece Hollanda’nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ’lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor. Yani vatansız bir hale getiriyor. Ondan sonra bulunduğu ülkede onun herhangi bir yere gitmesi hususunda kendine ait bir sorumsuzluk ortaya koyuyor. Bu önümüzdeki günlerde bütün dünyada konuşulması gereken bir süreçtir. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz.”

ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

“’Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın’, bu kabul edilebilir değil. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, nerede, nasıl tutayım? Diyelim ki cezaevinde bir müddet tuttum. Adam cezaevinden çıktı. Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Senin teröristini nerede bulundurayım veya hangi ülke tutsun? Bu, özellikle çatışma bölgelerinden üzerimize kalan ve dünyanın çözmesi gereken temel sorunlardan bir tanesidir. DEAŞ’lı yabancı ülke vatandaşlarını Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde tuttuktan sonra kendi ülkelerine geri göndereceğiz.”

ABD’li heyete kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. İlişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyanlarının yapıldığı görüşmede, Türkiye’nin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD/YPG’ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın da dile getirildiği görüşmede, Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye’nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilirken bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gerektiğine işaret edildi.

Hollanda’nın haymatlos taktiği

  • Suriye’den yasa dışı yollardan Türkiye’ye giren ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan DEAŞ üyesi iki Hollanda vatandaşı kadın, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Alınan bilgiye göre, Hollanda’da yaşayan Kaoutar S. ve Fatima H, 2013’te internet üzerinden tanıştıkları iki DEAŞ üyesiyle evlenmek için Türkiye’ye geldi. Adana’nın Reyhanlı ilçesinden yasa dışı yollardan Suriye’ye geçen kadınlar, tanıştıkları DEAŞ mensuplarıyla evlendi. Bu evlilikten Kaoutar S’nın iki, Fatima H’nin bir çocuğu oldu. Hollanda vatandaşı kadınların eşlerinden biri havan saldırısında, diğeri ise trafik kazasında öldü. Çocuklarıyla Suriye’den Hollanda’ya gitmek isteyen kadınlar, akrabalarının yardımıyla yasa dışı yollardan Türkiye’ye girerek Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliğine başvurdu. Hollanda Büyükelçiliğinin Türk makamları ile temas kurmasının ardından Ankara TEM polisi, iki kadını gözaltına aldı. Kadınlar sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Ancak Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Hollanda hükümeti, ‘haymatlos’ (vatansız bırakma) taktiğini devreye sokacak. Fatima H’nin ülkeye dönüşünü engellemek amacıyla onu vatandaşlıktan çıkarmaya hazırlanan Hollanda, DEAŞ üyesi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne sıcak bakmıyor.

Teröristi davet eden suç işliyor

  • Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörist elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’i ABD’ye davet edenlerin, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermenin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlediklerini ifade etti. Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda Altun, terörist elebaşı Şahin’in Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terörist olduğunu vurguladı. Şahin’in aynı zamanda PKK ile YPG arasındaki ayrımın aslında ne kadar yüzeysel olduğunun canlı bir kanıtı olduğuna işaret eden Altun, paylaşımında “Ferhat Abdi Şahin’i davet edenler, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermelerinin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlemektedirler. Ferhat Abdi Şahin’i Washington’a davet ederek onu meşrulaştırmaya çalışanları Türk halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. NATO müttefikimizin, bir terörist elebaşını yüceltme çabaları yıllar boyunca hatırlanacaktır. Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bir teröristin, birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadelenin başarılı olamayacağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti: “Amerika’nın bu terör örgütüne verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu dersi olarak anlatılacaktır. ABD Kongresi, bu daveti bir daha gözden geçirmeli ve PKK terörü kurbanlarının ailelerinden özür dilemelidir.”

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