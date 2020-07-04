DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı Türkiye'ye gazeteci kılığında girmiş

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, terör örgütü DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 şüphelinin Adana’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Halid El Ö., Humeydi El A., Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ. gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

ÖRGÜTE İSTİHBARAT SAĞLIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed Al A.’nın, DEAŞ’ın dağılma sürecinde Cezayir’e kaçtığı, ardından da da kaçak yollarla 'gazeteci' gibi Türkiye’ye girdiği tespit edildi.

Şüphelilerden Muhammed Al A.’nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.

Muhammed Al A.’nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ., savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi. Halid El Ö., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, ev hapsine çarptırıldı. Humeydi El A. ise yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İki şüpheli savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi.