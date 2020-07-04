Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem DEAŞın sözde istihbaratçısı Türkiyeye gazeteci kılığında girmiş
ADANA

DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı, 'gazeteci' gibi ülkeye gelmiş

DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı Türkiye'ye gazeteci kılığında girmiş

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin yurda 'gazeteci' gibi girip topladığı istihbaratı terör örgütüne aktardığı öne sürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilirken bir şüpheli ise ev hapsine çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
DEAŞ’a yönelik 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi.
DEAŞ’a yönelik 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, terör örgütü DEAŞ’ın sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 şüphelinin Adana’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle 1 Temmuz sabahı, şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Halid El Ö., Humeydi El A., Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ. gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

ÖRGÜTE İSTİHBARAT SAĞLIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed Al A.’nın, DEAŞ’ın dağılma sürecinde Cezayir’e kaçtığı, ardından da da kaçak yollarla 'gazeteci' gibi Türkiye’ye girdiği tespit edildi.

Şüphelilerden Muhammed Al A.’nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.
Muhammed Al A.’nın, Türkiye ile ilgili topladığı istihbaratları terör örgütüne aktardığı öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Al A. ve İmad Ajil İ., savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi. Halid El Ö., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, ev hapsine çarptırıldı. Humeydi El A. ise yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İki şüpheli savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi.

400 dönüm araziye zorla el koyan mafya böyle çökertildi
FOTOĞRAF 13
Title
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Title
Örgüt mensuplarının Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralanan tarım arazilerine de el koydukları belirlendi.
Title
Yaklaşık 400 dönüm araziye zorla el koyan zanlıların, tehdit ettikleri kişilere arazilerin kendilerine ait olduğunu söyledikleri, ekim yapanların ürünlerini hasat edip sattıkları, daha sonra kendi ürünlerini ektikleri öne sürüldü.
Title
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Title
Emniyet Müdürlüğü, operasyonda kullanılan dronenin kaydettiği görüntüleri basınla paylaştı.
Title
Görüntülerde aralarında özel harekat personelinin de bulunduğu çok sayıda ekibin Emniyet Müdürlüğünden çıkarak adreslere operasyon düzenlemesi ve yakalanan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi yer alıyor.
Title
Görüntülerde aralarında özel harekat personelinin de bulunduğu çok sayıda ekibin Emniyet Müdürlüğünden çıkarak adreslere operasyon düzenlemesi ve yakalanan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi yer alıyor.
Title
Görüntülerde aralarında özel harekat personelinin de bulunduğu çok sayıda ekibin Emniyet Müdürlüğünden çıkarak adreslere operasyon düzenlemesi ve yakalanan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi yer alıyor.
Title
Görüntülerde aralarında özel harekat personelinin de bulunduğu çok sayıda ekibin Emniyet Müdürlüğünden çıkarak adreslere operasyon düzenlemesi ve yakalanan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi yer alıyor.
Title
Görüntülerde aralarında özel harekat personelinin de bulunduğu çok sayıda ekibin Emniyet Müdürlüğünden çıkarak adreslere operasyon düzenlemesi ve yakalanan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi yer alıyor.
Title
Adana polisi, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemiş, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramada bir kalaşnikof ve 7 tabanca ele geçirilmişti.
Title
Adana polisi, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemiş, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramada bir kalaşnikof ve 7 tabanca ele geçirilmişti.
Title
Adana polisi, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemiş, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramada bir kalaşnikof ve 7 tabanca ele geçirilmişti.
400 dönüm araziye zorla el koyan mafya böyle çökertildi
Adana'da dün gerçekleştirilen operasyonda çökertilen suç şebekesinin yaklaşık 400 dönüm tarım arazisine zorla el koydukları ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü, operasyonda kullanılan dronenin kaydettiği görüntüleri basınla paylaşırken, şüphelilerin ekim yapanların ürünlerini hasat edip sattıkları, daha sonra kendi ürünlerini ektikleri öne sürüldü.
Abone Ol Google News
Kayıplar aranıyor

Kayıplar aranıyor

​Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Beni kurtar diye bağırıyordu

'Beni kurtar' diye bağırıyordu

Havai fişek fabrikasında çalışan çift korku dolu o anları anlattı.
Gazetecikılığında girmiş

Gazeteci
kılığında girmiş

Adana'da yakalandı: ​DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı.
Kira yardımı uzadı

Kira yardımı uzadı

​Riskli binasını boşaltana devlet ödeyecek.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​Sakarya'daki patlamayı üç müfettiş araştıracak.
Devlet unutmadı!

Devlet unutmadı!

30 yıl önce teğmeni şehit eden katiller yakalandı.
Arazi mafyası<br>böyle çökertildi

Arazi mafyası
böyle çökertildi

​400 dönüm tarım arazisine zorla el koymuşlar.
Sancak'a <br>ikinci yardım

Sancak'a
ikinci yardım

TSK'ya ait dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.
Hasar havadan görüntülendi

Hasar havadan görüntülendi

Havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti.

Türkiye'nin konuştuğu olayda iddianame hazırlandı.

Altının aşırı yükselmesi alternatiflere yöneltti.

İl genelinde ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

İki bin yıllık eserleri parçalayıp üstüne yazı yazdılar.

İkinci elde yeni dolandırıcılık: Sayıları hızla artıyor.
Tokat gibi cevap!

Tokat gibi cevap!

Mehmetçik PKK'yı vurdukça darbeciler rahatsız oldu.
Bayern'le anlaştı

Bayern'le anlaştı

​Hamit Altıntop, Alman devinde görev yapacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya hakkında net mesaj verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.