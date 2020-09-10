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Gündem DEAŞın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özdenin fedaisi Barış Coşkun yakalandı
POLİTİKA

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in fedaisi Barış Coşkun yakalandı

DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana’da yakalandı. Zanlı İstanbul’a getirilip tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, örgütün eylem hücresi çökertilmiş, ilk olarak sansasyonel saldırı hazırlığındayken ele geçirilen Hüseyin Sağır tutuklanmıştı. Sağır'ın Terörle Mücadele'deki sorgusu ve üzerindeki dijitallerden yola çıkan emniyet ekipleri, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile diğer hücre üyelerine ulaşmış, yapılan seri operasyonlarda toplam 13 örgüt üyesi tutuklanmıştı.

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Hücre üyesi yakalandı

Aynı hücre içinde yer alan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Barış Coşkun adlı hücre üyesi, düzenlenen son operasyon ile yakalandı.

DEAŞ’a bir darbe daha
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DEAŞ’a bir darbe daha

Yasa dışı geçişleri sağladığı iddia ediliyordu

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanan hücre üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Barış Coşkun'un, aynı hücrede yakalanan Hüseyin Coşkun ile yakın akraba oldukları da öğrenildi. Sorgu öncesi ve sonrasında Covid -19 testi de yapılan hücre üyesinin, terör örgütü DEAŞ elemanlarının sınırdan yasa dışı geçişlerini sağladığı iddia ediliyordu.

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden böyle yakalandı
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özden böyle yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden böyle yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörist Özden'in yakalandığını, ''DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' ifadeleriyle duyurmuştu.

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