Deklarasyonla duyurdular: Kadim Dostlar Grubu Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

''Kadim Dostlar'' olarak bilinen grup, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı.

Kadim Dostlar Grubu, yayımladıkları deklarasyonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarım asırdan fazla zamandır yol yürüdüklerini ve yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Grup, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorulmadan ve dinlenmeden mücadelesini sürdürdüğüne ve haklı davasından en ufak bir taviz vermediğine şahitlik ettiklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız verdiği bu mücadele sürecinde gençlik kolları başkanı, il başkanı, belediye başkanı, başbakan ve en son olarak cumhurbaşkanlığı görevlerini en güzel şekilde ifa etmiş, biz Kadim Dostları onurlandırmıştır. Kendisiyle kutlu bir davanın yolcuları olarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu yürüyüşü durdurmak ve ayağımıza çelme takmak isteyenler var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye yaptığı hizmetleri sıralayan grup, Cumhur İttifakı ile aynı hızla bu hizmetlere devam edileceğinden zerre şüphe duymadıklarını belirtti.

Türkiye'nin, terörden arınmış, Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri ve diğer dost ülkelerle kurulacak yeni birlikteliklerle daha güçlü bir döneme hazırlandığının altını çizen grup, şunları kaydetti:

"Ancak, bu yürüyüşü durdurmak ve ayağımıza çelme takmak isteyenler var. Bunların özerklik ve öz yönetim söylemleri ile ülkemizi bölmeye çalışanlarla ittifak içinde olduklarını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'na karşı kurulmuş olan ve bir masa etrafında oluşan bu ittifak, halkımıza kaostan başka bir şey vadetmemektedir. Halbuki Cumhurbaşkanımız, bütün insanlığa kaos yerine merhamet medeniyetini kurmayı teklif ediyor. 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen Cumhurbaşkanımız, bizi Türkiye Yüzyılı bayrağı altında toplanmaya çağırıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına karşılık vermek için bu açıklamayı yaptıklarına işaret eden grup, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ülkemizin üzerinde tezgahlanan oyunları bozmak ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının devamı için Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, Cumhur İttifakı'nı desteklediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.







