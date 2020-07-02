Delege sayısı böyle olacak: İstanbul Barosu’nun delege sayısı 138’den 13’e düşecek

‘Çoklu baro’ sistemini getirecek yasa teklifiyle, İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının TBB’deki delegelerine tırpan vurulacak. Buna göre, 45 ilin delegesinden daha fazla delegeye sahip İstanbul Barosu’nun delege sayısı 138’den 13’e düşecek. Yine Ankara Barosu’nun delege sayısı 57’den 7’ye, İzmir Barosu’nun da 30’dan 5’e düşecek.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’in delege sayısı 4’ün üzerine çıksa da söz konusu illerin delege sayısında büyük düşüş yaşanacak. Mevcut duruma göre, 80 baroyu TBB’de 561 delege temsil ediyor. Bunlardan 225’i ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den seçiliyor. ‘Temsilde adalet’ ilkesiyle de bağdaşmayan tabloya göre, söz konusu üç il, sahip olduğu delege sayısıyla Birlik Başkanı’nı bile belirleyebilecek durumda. Yine mevcut tabloya göre, İstanbul Barosu’nun mevcut delege sayısı, TBB Genel Kurulu’nda avukat sayıları itibariyle en fazla 3’er delegeyle temsil edilen 45 ilden bile daha fazla. Yine 57 delegeyle temsil edilen Ankara 19, 30 delegeyle temsil edilen İzmir 10, 16 delegeyle temsil edilen Antalya ise 5 baroya eşit.