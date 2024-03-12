DEM Parti'de ön seçimle Batman Belediye Eş Başkan Adayı gösterilen Mehdi Öztüzün, gittiği bir maçta protokol tribününde yer alan HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi.
DEM Parti Batman adayını partiden ihraç etti
Parti yönetimi tarafından hakkında 'inceleme' başlatılan Öztüzün'ün, bugün yapılan açıklamayla partiyle ilişiği kesildi.
Öztüzün: İl yönetimi beni hedef gösterdi
"Olayın nasıl olduğunu bile sormadılar"
Youtube kanalından ihraç öncesinde açıklama yapan Öztüzün, "Olayın nasıl olduğunu bile sormadılar. Bir tweet atılıyor hedef gösteriliyor. Kimse arkasında durmamasına rağmen hala yerinde duruyor. ‘Bir problem yok’ açıklaması çok zor olmamalı. Halkımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettiğimizden dolayı sosyal medyayı kullanmak zorunda kaldık." diye konuşmuştu.