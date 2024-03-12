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DEM Parti Batman adayını partiden ihraç etti

DEM Parti'nin Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün, HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi. Bahse konu fotoğrafın çekildiği maça gideceğinden parti yetkililerinin haberdar olduğunu belirten Öztüzün, "İl yönetimim, olayın nasıl olduğunu bile sormadan beni hedef gösteren bir tweet yayınladı." diye konuştu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:23 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 21:43 - 12/03/2024 Salı
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DEM Parti'nin Batman adayı Mehdi Öztüzün, partisinden ihraç edildi.
DEM Parti'nin Batman adayı Mehdi Öztüzün, partisinden ihraç edildi.

DEM Parti'de ön seçimle Batman Belediye Eş Başkan Adayı gösterilen Mehdi Öztüzün, gittiği bir maçta protokol tribününde yer alan HÜDA PAR Batman adayı Serkan Ramanlı ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi.

DEM Parti Batman adayını partiden ihraç etti

Parti yönetimi tarafından hakkında 'inceleme' başlatılan Öztüzün'ün, bugün yapılan açıklamayla partiyle ilişiği kesildi.

İhraca ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada,
"Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır."
denildi.

Öztüzün: İl yönetimi beni hedef gösterdi

Bahse konu fotoğrafın çekildiği maça gideceğinden parti yetkililerinin haberdar olduğunu belirten Öztüzün, "
İl yönetimim, benden olayın nasıl olduğuyla ilgili bir açıklama almadan, sormadan beni hedef gösteren bir tweet yayınladı."
diye konuştu.

"Olayın nasıl olduğunu bile sormadılar"

Youtube kanalından ihraç öncesinde açıklama yapan Öztüzün, "Olayın nasıl olduğunu bile sormadılar. Bir tweet atılıyor hedef gösteriliyor. Kimse arkasında durmamasına rağmen hala yerinde duruyor. ‘Bir problem yok’ açıklaması çok zor olmamalı. Halkımızı bilgilendirme ihtiyacı hissettiğimizden dolayı sosyal medyayı kullanmak zorunda kaldık." diye konuşmuştu.



#DEM Parti
#Mehdi Öztüzün
#Batman
#HÜDA PAR
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