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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'dan küstah tehdit: Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak

Terör örgütü PKK'ya desteğini açıkça ifade etmekten geri durmayan HDP/DEM Parti'den skandal bir açıklama geldi. Partisinin Tunceli İl Kongresi'ne katılan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, bebek katili Öcalan'a özgürlük çağrısı yaparak, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak." sözleriyle tehdit savurdu.

00:20 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 00:51 - 24/12/2023 Pazar
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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP/DEM Parti, bu kez de halkı tehdit ederek skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Türkiye, iki günde verilen 12 şehidin acısını yaşarken, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan Türk milletini tehdit etti.

Partisinin Tunceli İl Kongresi'nde konuşan Bakırhan, Kürt sorunu çözülmedikçe kimsenin rahat olmayacağını savundu.

Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" sözleriyle terör örgütü PKK'nın argümanlarını tekrarladı.

DEM Parti’nin internet sitesinde paylaşılan açıklamada ise Kürt meselesinin çözümünün terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasından geçtiği ileri sürüldü.



#DEM Parti
#Eş Başkan
#Tuncer Bakırhan
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